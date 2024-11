«Kahjuks on nii, et piirivalve 102. aastal on naaberriik meid omajagu testinud.» Piirivalvurid tähistasid aastapäeva vabatahtlikke tunnustades

«Eesti turvalisus ei alga kuskilt mujalt kui ikka riigipiirist. Piirivalve aastapäeval tähistame kõike seda tööd, mida aastate jooksul on tehtud selleks, et meie piir peaks ja meie riik püsiks,» ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar neljapäeval toimunud pidulikul rivistusel. «Mida rohkem on inimesi, kellele riigipiir on südameasi, seda kindlamini saab inimene end oma kodus tunda.»