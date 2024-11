Torm jättis elektrita enam kui tuhat klienti

Rakendus Tark Tee näitas kella 19 paiku, et mitmel pool Lõuna-Eestis on tuul murdnud teedele puid. Põlvamaal oli selliseid kohti kaardile märgitud viis, Valga- ja Võrumaal kummaski üks.

Keskkonnaagentuur on peamiselt Lääne-Eestisse lubanud selleks nädalavahetuseks tugevat tormi (kiirusega kohati kuni 30 m/s), mis võib mõjutada elektrivõrgu toimimist ja põhjustada katkestusi. Elektrilevi on tormiks valmistunud ning tööl on mitmed lisabrigaadid.