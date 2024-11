Keset ööd ärganud pagar päästis kolme lapsega pere tulesurmast

Pagariametit pidava naise sõnutsi läks tal seekord uni ära 15 minutit varem kui tavaliselt, misjärel ta ei jäänud enam kella tirisemist ootama, vaid tõusis üles. «Kuna auto klaas oli jääs, panin masina soojenema ning nägin siis teisel pool järve sähvatusi. Algul mõtlesin, et ehk on äike, aga kui sähvatusi hakkas hästi tihedalt maast üles peksma, olin kindel, et äike see küll ei ole,» kirjeldas Tamm.