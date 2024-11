Põlvamaa asus tantsujuhte ise koolitama

Kuna Põlvamaa tantsujuhid on valdavalt eakad, asus maakonna arenduskeskus neile tantsijate hulgast järelkasvu koolitama.

Ettevõtmise peamise eestvedaja, Põlvamaa arenduskeskuse kultuuri- ja välissuhete spetsialisti Andre Laine sõnutsi on aastane koolitus mõeldud eeskätt igast rühmast mõnele tantsijale, kes saaks vajadusel astuda praeguse juhendaja asemele. «Et kui õpetaja jääb haigeks või peab kuhugi ära sõitma, saab abiõpetaja kohe hüpata uude rolli,» põhjendas Laine. «Kuna paljud õpetajad meil siin Põlvamaal on üsna eakad ja suundumas pensionile, oleks kindel inimene juba olemas, kes sel juhul rühma kohe üle võtab. On ju üle Eesti nii palju rühmi tegevuse lõpetanud, sest ei ole juhendajaid.»