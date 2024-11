ETV kutsub rändama koos Laste Ööülikooliga

Kogu perele vaatamiseks mõeldud rännakud liiguvad mööda Eestimaad, kus õunapuu all või vana talu hoovil võtavad noori vastu Ööülikooli õppejõud, kes lihtsalt ja haaravalt maailma meie ümber lahti mõtestavad.

Teiste seas läheb kamp Ööülikooli noori tudengeid Setumaale külla helilooja Helena Tulvele (pildil) ja dirigent Jaan-Eik Tulvele. Koos õpitakse kuulama hääli ja helisid meie ümber – milline on see igapäevamuusika, mis meid kõikjal saadab? Linnulaul, oksakrabin, saunaukse kääks on kõik osa suurest maailmasümfooniast. Olemise ilu ja kuulamise mõnu. Kuidas leida rahu ja keskendumisvõimalust tänapäeva kiires maailmas?