Elektrilevi lisabrigaadid tegelevad ööpäev läbi elektrikatkestuste likvideerimisega

Tugev torm on tekitanud hulgaliselt elektrikatkestusi. Kõige enam on katkestusi lääne regioonis: Pärnumaal, Läänemaal ja saartel. Rapla- ja Harju piirkonnas oli varahommikul üle 6000 majapidamise elektrita, Pärnumaal ligi 2000. Rikete tipphetkel (öösel) oli Eestis elektrita ca 18 000 klienti. Hetkeseisuga on elektrita veel üle 11 000 kliendi.