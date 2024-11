Tormine ilm jätkub ka pühapäeval

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva vahelduva pilvisusega ilm, kuid hommikupoole pilvisus tiheneb. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi, ida pool ka lund. Puhub läänekaaretuul 4–10, rannikul loode- ja läänetuul 6–12, puhanguti kuni 17, öö hakul 20 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel edelasse. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul kuni +6 kraadi. Teedel varitseb libeduseoht.

Peipsi järvel puhub öö hakul valdavalt loodetuul 7–12, puhanguti kuni 17, pärast keskööd läänekaaretuul 5–11 m/s. Lainekõrgus on 1–1,7 meetrit. Kohati sajab vähest vihma, lörtsi või lund. Nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on -2 kuni +1 kraadi.