Riias saab korteri Tallinnaga võrreldes pea poole soodsamalt kätte

Elamuarendusettevõtte Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm lausus, et Riia on Tallinnast umbes kolmandiku võrra suurem, kuid uute korterite müüginäitajad jäävad tänavu Tallinnaga samasse suurusjärku. «Enamik tehinguid tehakse seal nõukogudeaegsete korteritega, mille hind jääb vahemikku 900–1100 eurot ruutmeeter. See on pea poole soodsam kui sarnaste korterite hind Tallinnas,» märkis Soorm pressiteates.