Meeli Tuubel on varasemalt Valgas juhtinud nii valla sotsiaalosakonda kui olnud asevallavanem. Vahepeal suundus ta tööle sotsiaalkindlustusametisse ja oli viimati sotsiaalministeeriumis hoolekandeosakonna nõunik. Ministeeriumis on praegu aga kärbete aeg ja tema koht läks seoses hooldereformi elluviimisega koondamisele. Ametkondlikus kõnepruugis öeldakse selle kohta teenuspõhine juhtimine ja nullbaasiline eelarve. Ehk et kõik, mida ära jätta annab, jäetakse ära. «Võib-olla oleks seal isegi järgmisi asju ette võtnud. Aga teevad teised inimesed seda edasi,» lausus Tuubel.