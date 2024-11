«Vastse-Kuustes on kaamerad on paigas, aga väravat ei saanud veel tööle. Ehk saab kolmapäeval – igal juhul selle nädala jooksul. Moostes, kus konteinerid asusid lageda taeva all, oli jäätmepunkt vahepeal sootuks kinni. Ehitustegevus on seal lõppenud ning konteinerid tulemas. Kui ka väravad korda saame, saame sellegi punkti lähiajal avada,» andis spetsialist lootust.