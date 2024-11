Liikumislabor innustab kõiki koole üle Eesti õues õppima

Liikumislabori spetsialist Reelika Kiivit ütles, et värskes õhus liikumine toetab laste ja noorte vaimset ja füüsilist heaolu, vähendab stressitaset, parandab motivatsiooni, keskendumis- ja õpivõimet ning suhteid klassikaaslastega.

«Regulaarne õppetöö õues aitab hoida ka silmi, vähendades lühinägevuse riski või nägemishäire süvenemist. See on eriti oluline digiajastul, kus ekraanide kasutamine on igapäevane, hoolimata vanusest. Seega soovitan väga viia läbi üks tund, koolipäev või isegi terve nädal õues,» rääkis Kiivit.