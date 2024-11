Ilmar Tagel: lasketiiru ei tohi unustada

Põlva lasketiir on juba pikka aega olnud remondi ootel. Tänavuse aasta 15. veebruaril kirjutas ajakirjanik Vidrik Võsoberg Lõunalehes loo «Abivallavanem: me pole lasketiiru unustanud». Sealt võis lugeda: «Põlvalased pahandavad, et vallajuhid kulutavad miljoneid uuele haldushoonele ja turule, ent lasketiiruhoone laguneb ja remondiks raha ei leita.»