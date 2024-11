Setomaa vallas on arutatud, et turismimaks võiks teiste võimalike uute maksudega võrreldes olla vastuvõetavam, sõnas vallavanem Raul Kudre.

Kuna omavalitsustele on teinud muret, et keskvalitsus laob nende õlgadele aina enam kohustusi, raha aga juurde ei anna, on valitsus küsinud ideid, kuidas vallad-linnad saaksid ise lisa teenida. Oma mõtted esitas regionaal- ja põllumajandusministeeriumile ka Setomaa vald.