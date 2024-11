Asulas liigub niru rebane, kes oleks vaja kätte saada

Kuigi fotol olevat looma võib pidada ka koeraks, on vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Ene Toominga sõnutsi tegemist siiski metsloomaga. «Pilti näinud jahimehed ütlesid, et kehakuju, kõrvade ja saba järgi on tegemist siiski rebasega, kes on suure tõenäosusega kärntõves. Seetõttu ongi ta kiiresti vaja kätte saada.»

Vilksamisi on reinuvaderit nähtud äärelinnas, samuti on ta liikunud piki raudteed. «Haiget looma märgates võiksid inimesed mulle kiiresti teada, et jahimehed saaksid ta kinni püüda. Suhtlesin ka põllumajandus- ja toiduameti inimestega ning nemadki leidsid, et ei saa antud juhul aidata ning soovitasid pöörduda jahimeeste poole,» lausus Tooming. «Metsloom kinni püüda on võimalik kas või võrguga, sest ega selline enam eest ära jookse,» lisas ta.