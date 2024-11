Vaevatud rebast on seni nähtud Antsla äärelinnas ja raudtee ääres.

Antsla vallavalitsus ootas sel nädala kaaskondsete teateid vallakeskuses ringi liikunud kärntõves loomast. Kui esialgu arvati, et tegu on rebasega, siis selgus, et tegu oli hoopis kährikuga.