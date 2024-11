IT-huvilised saavad võimaluse testida uut õpikeskkonda

Seda, et 2025. aasta sügisel avatakse Võrus kood/Jõhvi eeskujul uus programmeerimiskool kood/Võru, teavad juba paljud. Küll aga pakub programmeerimiskooli Võrru tulek võimalusi ka gümnasistidele ning teistele huvilistele, kes end valdkonnas arendada soovivad.

Nimelt arendatakse sama projekti raames välja ka programmeerimise e-kursus, mis on nüüd testimiseks valmis. “E-kursuse saavad tasuta läbida gümnaasiumiealised noored, kes õpivad Võru maakonna gümnaasiumites või EWERSis,” ütles Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. E-kursuse käigus on õppuritel võimalik omandada programmeerimisõppe alusteadmised. “Eesmärk on propageerida programmeerimise eriala,” lisas Toots.