Tallinnas Lennusadamas eelmisel nädalavahetusel korraldatud auhinnagalal olid kohal nii toidukriitikud, tuntud kokad kui toidukultuuri austajad. Kolme Silverspooni/Hõbelusika auhinna võitmine ühe galaga on Ugandi Resto teatel erakordne saavutus – 20 aasta jooksul on vaid kolm restorani Eestis sellega hakkama saanud.

«Meile tähendavad need auhinnad tunnustust kogu tiimi pühendunud tööle ja soovile pakkuda Otepääl midagi erilist,» ütles restorani juhataja Siim Kalda. «Oleme tänulikud, et kohtunikud hindasid nii meie köögi kui ka teeninduse kvaliteeti ja meeskonnavaimu. See näitab, et meie külalislahkus ja toidufilosoofia suudavad kõnetada inimesi ning pakkuda meeldejäävat elamust.»