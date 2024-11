«Kes keelt ei mõista, saadame kursustele.» Ivari Padarist saab Võru instituudi järgmine direktor

«Ivari on olnud seotud Võrumaa liitmise ja instituudi tegemisega juba aastakümneid ja ta on teemaga väga hästi kursis,» jätkas Kama. «Tal on väga hea juhtimiskogemus, millele teistel on raske midagi kõrvale panna. Ta on nii kohalik inimene, kui keegi üldse olla saab, kes kõiki tunneb ja keda kõik tunnevad.»