Automaksu kalkulaatori kasutamiste arv ületas miljoni piiri

Kolme nädalaga on mainitud kalkulaatoris ületatud miljoni päringu piir. Kolmapäevase seisuga on mootorsõidukimaksu kalkulaatoris tehtud veidi enam kui 1 100 000 päringu. Kokku on päritud enam kui 535 000 erineva numbrimärgi andmeid, millest veidi enam kui 440 000 liiklusregistris olevate sõidukite kohta. Seejuures on viimase üheksa päeva jooksul tehtud päringuid keskmiselt enam kui 100 000 päevas.