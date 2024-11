Tomi Saluveer: ettearvamatu tulevik

Tahaks, et see juba lõppeks! Selline hüüe on viimastel nädalatel korduvalt kostnud paljude ameeriklaste suust, kes on tüdinenud presidendivalimiste kampaaniamöllust ja lõhestunud ühiskonnast. Pidevast vastasseisust ja konfliktist on paljudel silme ees must.