Võru ja Valga kaupluste juurde lisanduvad elektriautode laadijad

„Toome elektriautode laadimisvõimaluse inimeste igapäevatoimetustele lähemale. Iga selline väike samm teeb autolaadimise mugavamaks ning elektriauto kasuks otsustamise lihtsamaks – eriti neile inimestele, kellel kodus ei ole võimalik autot laadida,“ kirjeldas Enefit Volti ärijuht Jaanus Riiner otsust paigaldada Enefit Volti laadijad just toidupoodide juurde.

„Aja kokkuhoid ja mugavus on väga olulised osad meie klientide ostuteekonnast ning kõik arendused, mis aitavad meil pakkuda kompleksset ja täisväärtuslikku ostukogemust, ka väljaspool ostude enda sooritamist, on samm meie klientide elu lihtsamaks tegemise poole. Üks peatus vähem koduteel on pikem aeg veedetud koos perega,“ kommenteeris Rimi turundusjuht Marta Vihtre.