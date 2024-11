Võrumaa arenduskeskus pälvis rahvusvahelise tunnustuse

Võrumaa Arenduskeskus pälvis tiitli "Silmapaistvaim rahvusvahelise noorsootöö edendaja" Tunnustades toodi esile, et Võrumaa Arenduskeskus on seisnud hea selle eest, et õpirändelt saadud nutikad meetodid leiaksid rakendust noorsootöötajate seas, et vähendada noorsootöötajate ületöötamist ning läbipõlemist. "Ja võimatu on mööda vaadata ka sellest, kui pühendunult SA Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja juba 23 aastat Erasmuse projekte ellu viinud. Nüüdseks on tal neid pagasis juba üle 40. See on noorsootöö kvaliteeti väga positiivselt mõjutanud," lisati tunnustuses.