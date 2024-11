Võrokeste käsitööesindus sõitis Tallinnasse mardilaadale

Võrokeste väljapanekus on sel aastal käsitsi kootud sokke, kindaid, salle ja vildist kaabusid, mis on sügiseti jätkuvalt nõutud kaup. Sel korral võtsime kaasa ka valiku lapitekke, mida viimastel aastatel mardilaadal vähe näha on. Veel pakume villast lõnga, koeravillaga lõnga, väikseid võromaiseid meeneid ja ka võro-eestikeelset sainakalendrit 2025. aastaks.