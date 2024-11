Tülikad naabrid rikuvad elu

Natuke rohkem kui pooled Eesti inimestest on oma koduga rahul, selgus Luminori tellitud ja Norstati läbi viidud uuringust. Samas märkis pisut üle 40 protsendi vastanutest, et nad on rahul vaid osaliselt ning 4 protsenti polnud koduga üldse rahul. Rahulolematuse põhjuseks võivad olla ka tülikad naabrid.