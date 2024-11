Kuna piirkonnas on palju õunapuid, pole sealsetele elanikele võõras ka koduhoovil õunamahla pressimine. Pärast suuremat mahlategu on aga suur tõenäosus kohata õhtul oma aias mõmmit, kelle hea lõhn kohale meelitatud.

Kohaliku elaniku Mare-Kirsti Rosenbergi sõnul on ta karu oma kodu ümber liikumas kuulnud mitmel korral. «Teda on kõndimas nähtud ka majade vahel. Et karusid on kohatud Saviaugu tee peal ka päevasel ajal, siis on usutav, et nad ka siinsamas lähedal asuvate majade ümbruses liiguvad.»