Hiiumaa ja Saaremaa kalurid on esitanud kandidaadiks ümarmudila. Tema päriskodu on Must ja Kaspia meri, kust ta jõudis Läänemerre 1990. aastate alguses laevade ballastveega. Tohutu sigimisvõime tõttu ennustati häda ja viletsust kohalikele kalaliikidele.