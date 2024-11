Rinnavähk avastatakse üha sagedamini algstaadiumis

«Kasvanud diagnooside hulga taga on nii sagedasem haigestumine kui ka see, et käiakse rohkem rinnakontrollis ja seetõttu avastatakse kasvajaid rohkem,» selgitas Tartu ülikooli kliinikumi onkoloog Kersti Kallak. «Rinnavähki haigestumus suureneb hüppeliselt menopausi järel, viiekümnendates eluaastates, aga paraku haigestuvad ka nooremad. Seetõttu ei tohi eeldada, et rinnavähk noori ei puududa. Kaebuste korral tuleb kindlasti pöörduda kontrolliks rinnakabinetti.»