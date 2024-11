Kui vool läheb ära, on Vjatšeslav Rudakovi ülesanne see tagasi tuua.

Kui tuleb torm ja Elektrilevi teatab, et brigaadid likvideerivad katkestusi ööpäev läbi, on Valga elektrisüsteemide hooldusettevõtte Edmest EDM elektrik Vjatšeslav Rudakov üks neist meestest, kes vajadusel öö otsa vihma käes liine lapib. Tema sõnul on see küll raske, aga ka ilus töö, kus rutiin ei kimbuta.