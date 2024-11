Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves ilm. Kohati sajab vähest vihma, mitmel pool on udu. Puhub muutliku suunaga nõrk tuul. Sooja on 2–8, Kirde-Eestis võib kohati nullkraadini langeda.

Peipsi järvel puhub valdavalt põhjakaaretuul 1–7 m/s. Lainekõrgus on kuni pool meetrit. Ilm on olulise sajuta ja kohati udune. Muidu on nähtavus mõõdukas. Sooja on 4–6 kraadi.