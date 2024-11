VIDEOLUGU «See on nagu põrsakamar!» Võrus peeti isuäratavat Uma Mekk kohaliku toidu laata

«See on nagu põrsakamar!» kiitis Metsavenna meierei omanik Meelis Mõttus valjul häälel juustu poolkera sulavat kihti saiale kraapides. «Nagu mesi tuleb. Oi-oi-oi-oi uskumatu! Uskumatu! Kes tahab proovida, kuidas piimakamar... see on nii hää! Kellele kamar meeldib, proovi, see on piimakamar, umbe hää! Kes on kamara sõber?» jagas ta sooja juustu.