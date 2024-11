Tartu päästekomandos on Peepson töötanud 27 aastat. «Enne seda olin turvamees, aga see muutus igavaks. Mu isa oli samuti kunagises Valgjärve kolhoosis päästja, sel ajal küll tuletõrjuja. Tule kustutamist oli paarikümne aasta eest rohkem – nüüd teeme ka ennetustööd. Kuhugi kontorisse ei tahagi minna, sest päästja tööst tekib omamoodi sõltuvus – on seal ju adrenaliin kogu aeg üleval. Samamoodi on politseinikel. Seetõttu rahulikku elu veel ei taha,» mainis ta.