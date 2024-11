ARVED BREIDAKS Isaks olemise mõõt

Kui klassiku käest küsiti, mis on elu mõte, vastanud ta: saada lapsed ja näha ära lapselapsed. Rääkisin seda lugu kunagi oma isale, kui sõidutasin teda Võru ja Tartu Ülikooli kliinikumi onkoloogiaosakonna vahet ja ta jäi sellega nõusse, sest kui surm niheleb juba selja taga, küllap on siis pisutki kosutav tunda, et oled elu mõttele pihta saanud.