GALERII Põlvas seati ametisse Eesti noorim luteri kiriku õpetaja

Piiskop Marko Tiitus märkis sissejuhatavalt, et õpetaja juhib kogudust ja korraldab selle vaimulikku tegevust. Ta peab nii nagu iga preester jutlustama Jumala sõna, pühitsema sakramente, õpetama ning korraldama hingehoiu- ja hoolekandetööd ning hoolitsema misjoniülesande täitmise eest. Koostöös nõukogu liikmete ja töötegijatega on tema kohus jälgida, et kõik toimuks Jumala tahte ja hea korra kohaselt.