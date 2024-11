Lennufirma püstitas uued rekordid

Möödunud kuul teenindas firma kõikides oma baasides kokku 470 800 reisijat ehk 11 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Lennukite täituvuskoefitsient ulatus 84,1 protsendini, mis on 5,7 protsendipunkti kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. See on AirBalticu ajaloo kõrgeim reisijate arv oktoobrikuu kohta. Lisaks tegi lennufirma kõikidest oma baasidest kokku 4160 lendu, mis on kaks protsenti rohkem kui 2023. aasta oktoobris.