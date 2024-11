Broneeringu hiline tühistamine võib kalliks maksma minna

TTJA tarbijate ja ettevõtjate nõustamise osakonna juhataja Kristina Tammaru rõhutas, et broneerimise tingimused tuleb hoolega läbi lugeda.

Viimastel aastatel on teenusepakkujad hakanud kehtestama teenusele aja broneerimisel täiendavaid tingimusi. See võib tähendada, et broneeringu tühistamisel või kohale tulemata jätmisel esitatakse ikkagi arve.