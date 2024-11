Katrin Mägi: liikumine aitab elus püsida

Me teame, et füüsiline liikumine on kehale kasulik. Palju vähem teame aga seda, et liikumine mõjutab ka meie vaimset heaolu. Liikumisel on meie kehale ja ajule kohene ning pikaajaline mõju. Kohene väljendub selles, et liikumine parandab aju verevarustust, misjärel viiakse sealt kiiremini välja jääkained ning suureneb ka aju neuroelektriline aktiivsus. Selle tulemusel tunneme end erksamana ning paraneb meie tähelepanu- ja keskendumisvõime.