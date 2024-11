Teisipäeval liigub üle Eesti madalrõhulohk, mis toob mõnesse kohta nõrka vihma. Läänekaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Öine miinimum võib Eesti idaservas null kraadi lähedale langeda, lääne pool on +2..+7°C, päevane õhutemperatuur on 3..7°C.