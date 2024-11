Muuseumid lükkavad ümber levinud tõdemuse

Eesti Maanteemuuseumi saab külastaja novembri lõpuni uudistada eriskummalisi eksponaate, mille on valmistanud leidlikud inimesed vajaduspõhiselt, aga mis kahjuks ei jõudnud näitusele „Peedist pesumasin: leidlikkus teel“. Teiste hulgas väärivad tähelepanu näiteks tandemratas Metssiga, mille on valmistanud pime mees Allan Pantšenko, ja Madis Punsoni Družba mootorile ehitatud jääsõiduvõrr. Tehnikahuvilistele on vaatlemiseks väljas ka iseehitatud mootor.