Arvud näitavad, et soel läheb Eestis hästi: mullu loendati kokku 39 hundikarja ehk kuue võrra rohkem kui üle-eelmisel aastal. «Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavas on kirjas, et Eestis võiks elada 20 kuni 30 kutsikatega hundipesakonda. Kümne aastaga on keskkonnaagentuuri hinnangul karjade arv tõusnud kahekümne võrra,» selgitas keskkonnaameti jahinduse peaspetsialist Margo Tannik.