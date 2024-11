Huumorit täis klipp räägib sellest, et endine minister läheb autode müügiesindusse sõidukit ostma ja tutvustab ennast müüjale. Ütleb, et kaotas hiljuti portfelli ega saa enam nii peente autodega ringi sõita.

Dialoog müügimees Alot kehastava näitleja Tõnis Niinemetsaga on lõbus, aga samas kurbnaljakas. Eriti just siis, kui kaupmehe esindaja lausub, et omavahel öeldes: üks naljamees Toompeal ju tõstis käibemaksu ja siis tegi automaksu ka veel otsa.