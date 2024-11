Tanel Meiel: nutisõltuvuse epideemia mõjutab laste igapäevaelu

Harari on oma teoses esitamas küsimusi ja prognoosib võimalikke tulevikustsenaariume. Igal juhul on see hariv ja silmi avav lugemine ning haakub meie igapäevaeluga. Oleme endale märkamatult saanud digitaalse kaaslase ning omandanud kiirelt tekkiva ja raskekujulise sõltuvuse. Kuhu ja millisel määral on meie tiigrihüpe jõudnud, ei suutnud esmased visionäärid üheksakümnendatel ette kujutada.