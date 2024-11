Lätis hakatakse tootma rakette droonide allatulistamiseks

Ettevõttes Frankenburg Technologies mängib olulist rolli raketikonstruktor Andrejs Puķītis, kes on juba varem üliõpilastega töötades loonud prototüüpe, sealhulgas selliseid, mis jõudnud enam kui kilomeetri kõrgusele. Tema teadmised on ka üks põhjusi, miks firma plaanib oma esimese raketitehase ehitada just Lätti.

Firma tegevjuht on endine Eesti kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, kes rõhutab, et projekti edu tagamisel on oluline roll ka Läti tudengitel.