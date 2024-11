Vähiga võitlev noor naine: naeratage elule ja nautige igat hetke

«Olen mõelnud, et haigus tuli midagi õpetama. Õpetama, kuidas elule teistmoodi vaadata. Et enam ei saa ise midagi teha ning kõige suurem positiivsus, jõud ja usk viivadki elus edasi,» tunnistab 30-aastane pereema, kui Tõrvas tema kodus juttu ajame. Ema süles istub viiene Jacob, pereisa Venno põlvedel seitsmene Georg. «Mul on imelised lapsed, imeline abikaasa ja nii palju teisi imelisi inimesi kõrval. Mu elutahe on meeletu.»