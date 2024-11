Kuidas on Põlvas sisseelamine sujunud – kas olete juba koguduse esindajatega tuttavaks saanud?

Tasapisi. Rohkem olen tuttavaks saanud koguduse töötegijatega. Nõukogu on see, kes mind valis ja üle kuulas ning kellega me arutasime minu siiatulekut koos. Aga tutvumine laiema kogukonnaga seisab alles ees.