Viie lapse ema ja seitsmekordne vanaema loodab tänu headele inimestele saada juurde elupäevi

Naise haiguslugu sai alguse tänavu märtsis, kui ta läks tugevate valude käes vaeveldes EMOsse ja seal selgus, et sapipõis on kive täis. Pärast seda toimusid erinevad uuringud ja protseduurid ning oodati, et sapp maha rahuneks ja saaks opereerida.

«Emal oli maksas mingi moodustis ja arstid üritasid aru saada, mis see täpsemalt on. Suvi möödus erinevate arstide juures käimisega ja ehmatus oli suur, kui septembri alguses saime teada, et tegemist on hoopis agressiivse pahaloomulise sapipõiekasvajaga ja moodustised maksas on metastaasid,» kirjeldab tütar.

Kohe alustati keemiaraviga, mille käigus arst rääkis Kingitud Elu fondist ja ravimist, mis pikendaks elupäevi. «Tegime kohe taotluse ja jäime vastust ootama. Öeldakse, et ootaja aeg on pikk, kuid lõpuks saabus positiivne otsus - nädal enne ema 55. juubelit. Ema ütles, et see on parim kink üldse - saada ravim, mis annab talle juurde elupäevi, et veeta neid koos oma lähedastega ja näha oma laste ja lastelaste käekäiku ja kasvamist,» vahendas tütar.

Piret Rebasel on viis last, kellest noorim 12-aastane. Ta on ka juba seitsmekordne vanaema.

«Oleme südamest tänulikud võimaluse eest saada juurde hinnalisi hetki koos oma kalli ema ja vanaemaga!» vahendas tütar.

Vähiravifond Kingitud Elu kutsub üles kinkima abivajajatele aega ja hinnalisi hetki ning tulema fondi püsitoetajaks kas või ühe euroga kuus.