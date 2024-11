Kas jagada toetusi kõigile võrdselt või vajaduspõhiselt?

Arenguseire Keskuse ekspert Kaupo Koppel tõi välja, et inimesed ootavad riigilt rohkem oma vajadustele kohandatud teenuseid ja toetusi. “Meie küsitluse andmetel ootab üle 70% inimestest riigilt personaalset nõustamist ning üle 60% soovib rohkemate valikuvõimaluste pakkumist. Vajaduspõhised toetused on aga teema, kus elanike arvamused lahknevad – madalama sissetulekuga inimesed toetavad sissetulekupõhisust oluliselt rohkem kui kõrgema sissetulekuga inimesed. Näiteks töötushüvitiste ja ravimihüvitiste puhul on madalapalgaliste toetus sissetulekupõhisusele kaks korda suurem kui jõukamate seas,” tõi Koppel näiteid inimeste vaadetest.