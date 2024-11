Tartu maakohtu esimehe Marek Vahingu selgituse kohaselt on justiitsministeerium andnud kohtutele kärpeülesande, mille sisustamine jäeti kohtute endi otsustada. «Sellest tulenevalt kaalusid kohtud kõik variandid läbi. Olukorda põhjalikult analüüsides on Tartu Maakohus leidnud, et Võru kohtumaja kahe maja lahti hoidmine ei ole praeguste eelarvevahendite juures enam võimalik,» andis ta teada.