Sissemurdjad tungivad päise päeva ajal kodudesse

Viimaste nädalate jooksul on Tartu linnas ja Tartumaal murtud sisse mitmesse era- ja maamajja. Politsei tuletab meelde, et inimesed hoiaksid oma varal silma peal ning lukustaksid kodust lahkudes uksed.

«Paraku on varguste laine jätkunud ning tänase seisuga on meile teada juba viis vargusjuhtumit, kus kurjategijad on käinud nii linnas asuvates eramutes kui maamajades. Hoonetest on võetud kõike, mis vähegi väärtuslik ning mida saab kiirelt kaasa haarata. Varaste saagiks on langenud peamiselt sularaha, ehted, tehnika, tööriistad, kütus ja muu taoline,» selgitas ta reedel.