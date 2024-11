«Meil oli ametlik tähistamine eile. Tähistati igal pool piirkonnas, mitte ainult Valkas. Eile tunnustati Valkas kohalikke ellu panustanud inimesi, sarnaselt, nagu seda tehakse Eestis,» lausus Valka kihelkonnaduuma avalike suhete spetsialist Ivo Leitis, kes lisas, et ärkas ajakirjaniku kõne peale, kuna täna on Lätis vaba päev.

Põhja-Läti ajalehe Ziemellatvija peatoimetaja Inguna Johansone täiendas, et Valga poolelt käis Valka peol vallavolikogu esimees Lauri Drubinš, kes rääkis üritusel suisa läti keeles. «Esines Läti raadio bigband, oli suur pidu. Kontsert oli kingitus presidendilt. Täna on Valkas ainult väike kontsert, aga Riias on terve päev pidustused. Lähen ise õhtul presidendi vastuvõtule.»