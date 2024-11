Ametkonnad harjutavad aasta ühel olulisemal õppusel koostööd

«Õppuse eesmärk on saavutada tase, kus iga osalev staap ja juht mõistab täpselt oma rolli konflikti eri faasides ning saab seda teadmist viia edasi üksiku sõduri või teenistujani,» ütles diviisi ülem kindralmajor Indrek Sirel. «Iga inimese selge arusaam sellest, mis olukorras ja kuidas just tema peab tegutsema, tagab parimal viisil meie sõjalise kaitse ja rahva julgeoleku nii kriisi kui täiemahulise sõjalise konflikti korral.»

Päästeameti eesmärk on õppusel harjutada elanikkonnakaitsele orienteeritud operatsioonide planeerimist ja juhtimist ning koostööd kaitseväe ja Kaitseliiduga sõjaolukorras. «Sõjas on olulisim, et eri rollides tegutsevad inimesed ja organisatsioonid töötaksid sujuvalt koos, nii et saaksime Eesti elanikke võimalikult hästi kaitsta,» sõnas päästeameti peadirektori asetäitja Martin Lambing.